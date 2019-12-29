بومبيو يجري زيارة خاطفة وسرية للعراق

2019/12/29 | 11:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زيارة خاطفة لقاعدة عسكريةٍ غربي العراق، بعد يوم واحد فقط من مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي واسع على قاعدة “K1” العسكرية قرب كركوك.وقال ضابط برتبة عقيد، لوكالة الأناضول: إن “بومبيو أجرى لفترة وجيزة، زيارة لقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار (غرب)، حيث يتمركز جنود […]

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