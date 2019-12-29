سائرون: الانتخابات المبكرة بحاجة إلى أرضية ملائمة قبل الشروع بها

2019/12/29 | 11:42 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

أكد تحالف سائرون، الاحد، أن اجراء الانتخابات المبكرة بحاجة إلى أرضية ملائمة قبل الشروع فيها، لافتا إلى...

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