صالح يستكمل اليوم مشاورات اختيار رئيس الحكومة

2019/12/29 | 11:42 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةيستكمل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، مشاورات اختيار رئيساً جديداً للحكومة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي على إثر الإحتجاجات الشعبية الواسعة.وذكر...

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