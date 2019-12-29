إيران تتهم فرنسا بتدخلها في شؤونها الداخلية بعد مطالبتها بالإفراج عن سجينين

2019/12/29 | 11:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة عقب استدعاء الخارجية الفرنسية للسفير الإيراني على خلفية استمرار اعتقال اثنين من الرعايا الفرنسيين في طهران، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن هذا التصرف تدخلا في شؤون إيران الداخلية.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأحد: "المرأة المعتقلة (عادل خاه) تحمل جنسية إيرانية ومدانة في قضية التجسس ونعتبر بيان الخارجية الفرنسية بهذا الخصوص تدخلا في شؤون إيران ..أما بخصوص المعتقل الفرنسي فهو متهم بالعمل ضد الأمن القومي الإيراني وسمح له بالتواصل مع السفارة الفرنسية لعدة مرات حتى الآن"وأوضح أن طلب فرنسا بالإفراج عن السجينين الاثنين يفتقر لأسس قانونية، مؤكدا أن محاميي السجينين على اطلاع باتهاماتهما وملفهما في يد السلطات القضائية.وتابع موسوي قائلا: "الحرب النفسیة لا يمكنها أن تمنع السلطات القضائية من متابعة ملف السجينين، وبخاصة فيما يتعلق بالتهم الأمنية التي تم إثباتها بحقهما".

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