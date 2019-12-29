القبض على تاجر مخدرات في ديالى

2019/12/29 | 11:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الاحد، القاء القبض على متهم بالاتجار بالمخدرات في قضاء خانقين.وقالت قيادة الشرطة في بيان، أن "مفارز من قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة ديالى، تمكنت من القاء القبض على أحد تجار المخدرات في قضاء خانقين من محافظة اربيل ، وضبط بحوزته كيلو غرام من المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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