2019/12/29 | 11:43 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النصر: استقالة رئيس الجمهورية تضع البلاد بازمة حقيقية.. رئاسة البرلمان ستكون الهدف بعده هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 11:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر: استقالة رئيس الجمهورية تضع البلاد بازمة حقيقية.. رئاسة البرلمان ستكون الهدف بعده) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر: استقالة رئيس الجمهورية تضع البلاد بازمة حقيقية.. رئاسة البرلمان ستكون الهدف بعده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).