إيران تعتقل 14 شخصا يدعون لعودة النظام الملكي للحكم

2019/12/29 | 11:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام إيرانية، اليوم الاحد، بأن السلطات اعتقلت 14 شخصا لمطالبتهم بعودة النظام الملكي الذي كان يقوده شاه إيران محمد رضا بهلوي قبل العام 1979.

وقال قائد قوات الشرطة في مدينة قم، اللواء عبد الرضا أغا خاني، لوسائل إعلام محلية: "تم اعتقال شبكتين مكونتين من 14 شخصا من أنصار النظام الملكي".

وأضاف أن "الشبكتين تم تدريبهما بشكل واسع على كيفية الدعوة لإجراء مسيرات مناهضة للنظام والقيام بأعمال شغب والدعوة إلى اضطرابات والعصيان المدني".

واتهم المسؤول الأمني المعتقلين بالعمل بشكل سري على الإطاحة بـ"نظام الجمهورية الإسلامية، وتلقي الأموال مباشرة من جماعات المعارضة في الخارج"، لخلق اضطرابات في جميع أنحاء البلاد.

ولا تزال السلطات الإيرانية تواصل تعقب واعتقال الشخصيات التي شاركت في الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف تشرين الثاني الماضي بسبب رفع أسعار البنزين، وتأتي هذه الاعتقالات بذرائع مختلفة.

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