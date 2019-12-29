2019/12/29 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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نفط ذي قار تكشف عن خسارة العراق من النفط بسبب غلق أكبر حقل نفطي في المحافظة

يتبع.



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