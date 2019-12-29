الديوانية.. مسيرات طلابية تندد بمقتل الناشط ثائر الطيب ومحتجون يغلقون مديرية التربية

2019/12/29 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق خرج طلبة جامعة القادسية، اليوم الأحد، بمسيرات تجوب شوارع المحافظة للتنديد بمقتل الناشط المدي ثائر كريم الطيب.وأغلق متظاهرو محافظة الديوانية، اليوم الأحد، مبنى مديرية تربية الديوانية، للتعبير عن غضبهم ورفضهم لاستمرار الدوام.وتواصل عدد من المحافظات إضرابها عن الدوام، اليوم الأحد، من أجل تعزيز الاحتجاج السلمي وتحقيق مطالب المتظاهرين.

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