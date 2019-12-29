فائق الشيخ علي مغرداً: سأجعل الاوغاد يتساقطون الواحد تلو الاخر

2019/12/29 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن فائق الشيخ علي المرشح لمنصب رئيس الوزراء ،اليوم الاحد، انه سيلاحق من وصفهم بالاوغاد واحداً تلو الاخر.وقال الشيخ علي في تغريدة على “تويتر”، “تستميتون من اجل ثني المتظاهرين عن ترشيح فائق الشيخ علي ستسنفرون كل قواكم وحقدكم وتفاهتكم بينما سيصر المتظاهرون وسيزداد تمسكهم بي”.واضاف “سأجعل الاوغاد بقوة الله يتساقطون […]

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