مسرور بارزاني يوجه رسالة تهنئة لصلاح الدين بهاء الدين

2019/12/29 | 11:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني وصلاح الدين بهاء الدين

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