2019/12/29 | 12:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير مديرية الحركات في عمليات الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، الاحد، مشاركة قوات الحشد في جميع محاور عملية ارادة النصر الثامنة لملاحقة فلول داعش.وقال الربيعاوي في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى , ان “قوات الحشد الشعبي ضمن قواطع المسؤولية شاركت باسناد قواطع الجيش والشرطة الاتحادية في عملية ارادة النصر الثامنة في الانبار ونينوى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعلن مشاركته في جميع محاور عملية ” إرادة النصر الثامنة” لملاحقة فلول داعش وكالة صدى الاعلام للانباء.

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