2019/12/29 | 12:36 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة ضحايا احتجاجات العراق تقترب من 500 قتيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 12:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة ضحايا احتجاجات العراق تقترب من 500 قتيل) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة ضحايا احتجاجات العراق تقترب من 500 قتيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).