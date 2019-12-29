2019/12/29 | 12:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.وكانت العديد من التقارير البريطانية أكدت مؤخرًا أن يونايتد مستعد لسماع العروض المالية في الميركاتو الشتوي بشأن ضم بوجبا من جانب ريال مدريد.ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن تكهنات رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد ظهرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد يحبط زيدان مجدداً وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يحبط زيدان مجدداً) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يحبط زيدان مجدداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).