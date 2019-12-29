الكويت الكويتي يقترب من التعاقد مع امجد عطوان

2019/12/29 | 12:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى نادي الكويت الكويتي، الى التعاقد مع نجم خط وسط منتخبنا الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.وذكر مصدر إن “الكويت الكويتي يقترب من التعاقد مع نجم خط وسط منتخبنا الوطني ونادي الشرطة أمجد عطوان”.واكد أن “الصفقة ستتم مقابل مليون ونصف المليون دولار”.

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