هيئة النزاهة تحبط محاولة لصرف قرض بعشرين مليار دينار بمعاملة صورية في بابل

2019/12/29 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في الهيأة عن إحباط محاولة لصرف قرض بقيمة عشرين مليار دينار بمعاملة صورية، مبينة أن الضامن للقرض هو رئيس مجلس

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