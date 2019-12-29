2019/12/29 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة تربية الرصافة الثانية لـ"العهد": المقتحمون للمبنى قاموا بالاعتداء على الموظفين والمديرية مغلقة بالكامل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 12:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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