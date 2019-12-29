تونس ترفع حالة التأهب على الحدود الليبية

2019/12/29 | 12:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وسائل اعلام رسمية تونسية، اليوم الاحد، ان الحكومة رفعت حالة التأهب الأمني على الحدود مع ليبيا.

وجاء القرار تحسبا لأي موجات نزوح قد تتجه نحو تونس نتيجة احتدام المعارك بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر عسكري فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن "تعزيزات أمنية جاءت من مناطق أخرى من تونس لدعم جهود التفتيش على بوابات العبور تحسبا لدخول أسلحة".

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