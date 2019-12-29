اقالة بليغريني من تدريب وست هام

2019/12/29 | 12:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت ادارة نادي وست هام يونايتد، اليوم الاحد، إقالة المدرب مانويل بليغريني، بعد خسارة الفريق بنتيجة 1-2 أمام ليستر سيتي، في الجولة الـ20 من البريميرليغ.

وقالت الادارة في بيان على الموقع الرسمي للنادي، انه "يود دافيد سوليفان ودافيد جولد، رئيسا النادي بالمشاركة، شكر مانويل على خدمته للنادي على مدار الـ18 شهرًا الماضية".

وتابعت "لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة بسبب اتخاذ هذا القرار، مانويل رجل نبيل، وكان من دواعي سرورنا العمل مع شخص مثله".

وأضافت "أصبح من الواضح أن التغيير مطلوب لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح، بما يتماشى مع طموحاتنا هذا الموسم".

وبينت "شعرنا أنه من الضروري اتخاذ القرار الآن، من أجل إعطاء المدرب الجديد أكبر قدر ممكن من الوقت لمحاولة تحقيق أهدافنا".

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