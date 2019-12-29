حملة ’’المنتج الوطني’’ تُحيي 10 مصانع أهلية في ديالى

2019/12/29 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

قال مدير ناحية بني سعد (18 كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي، الأحد (29 كانون الأول 2019) إن حملة "دعم المنتج الوطني"، التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أسهمت بإحياء 10 مصانع أهلية، في محافظة ديالى.

وذكر السعدي، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حملات دعم المنتوج الوطني على منصات التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك خلقت انطباعا ايجابيا في دفع المشترين الى الإقبال على شراء المنتوجات المحلية ما ساعد على إعادة إحياء بعض الصناعات التي غابت لسنوات من الأسواق".

وأضاف السعدي، أن "الحملة أسهمت في إحياء 10 مصانع أغلبها للمواد الغذائية خلال شهرين فقط، ووفرت عشرات فرص العمل للعاطلين"، مؤكدا أن "بني سعد تضم منطقة صناعية هي الأكبر على مستوى ديالى وتضم أكثر من 400 شركة ومصنع ومعمل وورشة تنتج مختلف المواد والبضائع خاصة الغذائية والنسيج واللدائن".

وأشار مدير ناحية بني سعد إلى أن "هناك تفاؤلا كبيرا لدى أصحاب المعامل والمصانع، والكثير منهم بدأ بالتحرك لإعادة إحيائها لإيمانهم بأن هناك دعما شعبيا لمنتوجاتهم بمختلف أنواعها".

فيما اشار علوان حسن القيسي اقتصادي محلي، الى ان "ديالى تضم اكثر من 1000 معمل وشركة ومصنع تنتج العشرات من المواد والبضائع وهي قادرة على استيعاب اكثر من 50 ألف عاطل عن العمل ومئات الاختصاصات المختلفة لو أُعيد إحياؤها بالكامل خاصة في ناحية بني سعد التي تضم اكبر تجمع للمصانع والورش والشركات الاهلية".

وأضاف القيسي، أن "ما أحدثته حملات الفيسبوك خلال الاسابيع الماضية أكبر من كل الحملات الوطنية في دعم المنتوج وتمثل انجح حملة تسويق لأنها استثمرت قدرات منصات التواصل الاجتماعي وخلقت تفاعلا وطنيا كبيرا خاصة وان التظاهرات كان محورها الاساسي وهذا ما يجب استثماره وتعزيزه للارتقاء بالإنتاج".

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