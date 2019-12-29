الفتح يوضح حقيقة الاتفاق على بقاء حكومة تصريف الأعمال

2019/12/29 | 12:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، اليوم الاحد، عدم وجود أي اتفاق سياسي على بقاء حكومة تصريف الاعمال.

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