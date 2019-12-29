2019/12/29 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجون يقتحمون مبنى تربية الرصافة الثانية في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 12:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يقتحمون مبنى تربية الرصافة الثانية في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يقتحمون مبنى تربية الرصافة الثانية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).