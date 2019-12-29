وزارة النفط: معدل التصدير بإيقاف حقل الناصرية

2019/12/29 | 12:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة النفط، إيقافاً مؤقتاً لحقل نفط الناصرية" مؤكدة ان "معدل التصدير لم يتأثر".

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