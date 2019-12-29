جماهير برشلونة يرفضون فالفيردي

2019/12/29 | 12:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت الأغلبية من جماهير برشلونة أن يستمر المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي على رأس الجهاز الفني للبارسا خلال الموسم المقبل.وينتهي عقد فالفيردي مع برشلونة في الصيف المقبل، لكن هناك بندًا يسمح بالتجديد للمدرب لموسم آخر.وخلال دراسة استطلاعية أجرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” على جمهور برشلونة، فإن 80% من المشاركين لا يرغبون في استمرار فالفيردي خلال الموسم

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