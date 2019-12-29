الرافدين: تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في بعض الدول عبر فروعه بالخارج🔻

2019/12/29 | 12:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في الخارج عن طريق فروعنا في خارج البلاد خلال هذا العام.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان هناك متقاعدين متواجدين في […]

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