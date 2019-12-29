اسرائيل تتسبب بخسارة العراق لـ 150 مليون دولار سنوياً عن طريق ..؟!

2019/12/29 | 12:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ظهر لنا وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بفيديو مصور ، يكشف فيه عن استيلاء اسرائيل على مدار لقمر صناعي عراقي له اهمية تجارية كبيرة تقدر بقيمة 100 ـ 150 مليون دولار سنويا .

نبذة تاريخية عن هذا الامر :

العراق كان لديه في السابق (7) مدارات لاقمار اصطناعية كانت موجودة منذ سبي...

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