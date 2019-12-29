النّزاهة تُحبِط محاولة استيلاء على عقارٍ بقيمة 40 مليون دينار في كركوك

2019/12/29 | 12:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قالت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، إنها أحبطت محاولة «استيلاء على عقارٍ للدولة بقيمة 40 مليار دينار في #كركوك كان مخصّصاً لإنشاء مستشفى للأمراض السرطانية».وذكر بيانٌ صادر […]

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