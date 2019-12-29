سائرون: 3 خطوات لو طبقت يعود المتظاهرون لمنازلهم

2019/12/29 | 12:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاحد، ان هناك ثلاث خطوات لو تم تطبيقها سيعود المتظاهرون الى منازلهم خلال أيام قليلة، فيما رأى أن استمرار ح...

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