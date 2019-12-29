بالصور.. أول نصب لشهداء ثورة أكتوبر في إحدى المحافظات المنتفضة

2019/12/29 | 12:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عمل النحات من محافظة واسط، ناصر الجعيفري، على نحت تمثال لشهداء ثورة أكتوبر ونصبه في المحافظة.وقال مراسل “يس عراق” إن “الجعيفري عمل التمثال بجهود ذاتية في محافظة واسط وبفترة قياسية 22 يوما وبلغت كلفت النصب 300 الف دينار عراقي فقط”.

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