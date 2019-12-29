انخفاض الواردات التركية الى كوردستان بنحو 500 مليون دولار

2019/12/29 | 12:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن اتحاد المستوردين والمصدرين في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، انخفاض الواردات التركية عبر منفذ ابراهيم الخليل في مدينة زاخو.

وقال الاتحاد في مؤتمر صحفي، ان "الواردات من تركيا انخفضت بنحو 492 مليون دولار خلال العام 2019".

واضاف ان العام 2019 شهد انفتاح الاسواق في كوردستان على الاستيراد من 96 دولة، مشيرا الى ان الاستيراد عبر منافذ اقليم كوردستان الى العراق انخفض بنسبة 22%.

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