أسعار صرف الدولار تستقر في الأسواق المحلية

2019/12/29 | 13:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الاحد.

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