2019/12/29 | 13:04 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقرت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الاحد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار تستقر في الأسواق المحلية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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