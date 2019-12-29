العراق خسر ١٠٠ الف برميل من إنتاجه بسبب غلق أكبر حقل في ذي قار

2019/12/29 | 13:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت شركة نفط ذي قار اليوم الاحد ان العراق خسر ١٠٠ الف برميل نفطي من إنتاجه بسبب غلق أكبر حقل نفطي في ذي قار من قبل محتجين قريبين من الحقل النفطي.وقالت الشركة في بيان لها، ان “الحقل اغلق اباره ومحطات عزل الغاز فجر يوم السبت ٢٨ كانون الأول ٢٠١٩ بعد عجز الحكومة المحلية […]

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