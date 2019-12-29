محتجين غاضبين يقطعون عدة جسور في الناصرية

2019/12/29 | 13:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار بأن محتجين غاضبين قطعوا عدة جسور في مدينة الناصرية مركز المحافظة.وقال المصدر لمراسل (المستقلة).. ان “المتظاهرين اغلقوا جسور الزيتون والنصر والحضارات وسط الناصرية، وقطعوا عدة طرقات باحراق الاطارات.ويواصل المتظاهرون احتجاجهم وسط العاصمة بغداد، رافعين شعارات مناهضة لأحزاب البلاد السياسية، كما خرجت مظاهرات مناهضة للأحزاب في […]

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