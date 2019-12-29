حنين قدو: تحالف البناء حذف ترشيح محافظ البصرة اسعد العيداني لرئاسة الوزراء

2019/12/29 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف البناء حُنين قدو، عن حذف تحالفه ترشيح محافظ البصرة اسعد العيداني لرئاسة الوزراء.

واكد قدو في تصريح، أن المشاورات ما زالت مستمرة للاتفاق على شخصية مقبولة من قبل الأطراف السياسية والمتظاهرين، مبينا أن الوضع صعب جداً، وليس هناك تفاهمات بين الأطراف السياسية بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد.

وأضاف، أن هناك جهات تريد ترشيح شخصيات من قِبلها حصراً، والتركيز على شخصيات أكاديمية قد يكون فيه مخاطر، فلا يمكن معرفة قدرة تلك الشخصيات على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة.

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