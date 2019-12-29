2019/12/29 | 13:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس التيار “الحكمة”، عمار الحكيم، الاحد، أن الحفاظ على أرواح الناشطين والمتظاهرين لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.وقال الحكيم في بيان له اليوم ، إن “الاحصائية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس التيار الحكمة:الحفاظ على أرواح الناشطين والمتظاهرين لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس التيار الحكمة:الحفاظ على أرواح الناشطين والمتظاهرين لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).