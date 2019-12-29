التربية تستنكر الاعتداء على مديريتها وتطالب بحماية المؤسسات الحكومية

2019/12/29 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استنكرت وزارة التربية، الاعتداء الذي تعرضت له مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية من قبل بعض المحتجين الغاضبين واجبار الموظفين والمراجعين على مغادرة المبنى

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