2019/12/29 | 13:15 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمانى عراقى: عجز الموازنة 2020 سبب استقالة عادل عبد المهدى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/29 | 13:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانى عراقى: عجز الموازنة 2020 سبب استقالة عادل عبد المهدى) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانى عراقى: عجز الموازنة 2020 سبب استقالة عادل عبد المهدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).