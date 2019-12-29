تغريدة مثيرة لنانسي عجرم

2019/12/29 | 13:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نشرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، تغريدة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حازت على تفاعل كبير من قبل متابعيها.

وقالت نانسي في تغريدتها "علمتني الحياة ألا أعطي أحدا فرصتين فمن باع مرة يبيع مرتين".

يشار إلى أن حاكم دبي نشر تغريدة مشابه قبل يومين افتتحها بجملة "علمتني الحياة" أيضا.

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