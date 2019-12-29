2019/12/29 | 13:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة لصرف قرض بقيمة عشرين مليار دينار بمعاملة صورية، مبينة أن الشخص الضامن للقرض هو رئيس مجلس محافظة بابل.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "دائرة التحقيقات التابعة لمكتب النزاهة في كربلاء قامت بضبط أصل معاملة منح قرض بمبلغ (20) مليار دينار في المصرف الصناعي في بابل لمصلحة أحد المقترضين، لغرض إنشاء معمل إنتاج غازات صناعية".وبينت أن "المعاملة صورية قام بترويجها نجل رئيس مجلس محافظة بابل بعدِّهِ وكيلاً للمقترض، فيما كان الضامن للقرض رئيس مجلس المحافظة".وأكدت الهيئة "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصِّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر إيقاف صرف القرض لحين إكمال التحقيق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تحبط محاولة صرف قرض بعشرين مليار دينار بمعاملة صورية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تحبط محاولة صرف قرض بعشرين مليار دينار بمعاملة صورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).