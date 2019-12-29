2019/12/29 | 13:15 - المصدر: الوكالة الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد - الاخباريةكشف النائب عن كتلة الصادقون المنضوية بتحالف الفتح، عبد الأمير التعيبان، اليوم الاحد، عن مرشح تحالف البناء الجديد لرئاسة الحكومة الانتقالية، واصفاً...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيبان: البناء سيقدم عبد الغني الاسدي لرئيس الجمهورية كمرشحا لرئاسة الوزراء ) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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