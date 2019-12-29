نائب عن الحكمة: اربع قوى سياسية لن تصوت على مرشح غير مستقل

2019/12/29 | 13:15 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةأكد النائب عن تيار الحكمة أسعد البدري، أن تيار الحكمة بالاضافة الى ثلاثة قوى سياسة أخرى لن تصوت على مرشح غير مستقل ومرضي للمتظاهرين.وقال البدري في حديث...

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