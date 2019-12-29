قتل 5 انتحاريين وإصابة 4 من القوات الامنية في صلاح الدين

2019/12/29 | 13:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، قتل خمسة ارهابيين انتحاريين كانوا داخل نفق في صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان، إن "قواتنا المسلحة واصلت واجباتها في المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر، وقد تمكنت قيادة عمليات صلاح الدين ضمن هذه المرحلة من العثور على ٤ أوكار للارهابيين تحتوي اجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس واواني طبخ، كما دمرت نفقين إثنين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وقتلت ٥ إرهابيين انتحاريين كانوا داخل نفق، وخلال رفع الاحجار عن النفق ، اقدم احد الإرهابيين الانتحاريين أيضاً على تفجير نفسه مما ادى الى اصابة ضابط و٣ مقاتلين، من الفوج الثاني باللواء ٩١".واضافت: "مازالت قواتنا الامنية تحاصر الوكر، لكي يتم تطهيره غرب وادي الثرثار بالقرب من قريه السرت، كما عثرت القوات الأمنية على معمل تفخيخ في غرب وادي الثرثار قرب قرية مناور الشمري".

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