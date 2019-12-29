الرئيس صالح يؤكد ضرورة احترام ارادة الشعب ورفض التدخل الخارجي

2019/12/29 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

وجه ممثل الشبك في البرلمان العراقي، النائب قصي عباس،الأحد (29 كانون الأول 2019)، رسالة الى قادة تحالف البناء، بشأن اختيار رئيس الحكومة العراقية الجديدة.

وقال عباس في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "من خلال الاسماء التي تم تقديم

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، الأحد (29 كانون الأول 2019)، عدم تسلم لجنته اية مسودة خاصة بمشروع قانون الموازنة الاتحادية العام للبلد لسنة 2020.

وقال قدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء الم

بغداد اليوم- بغداد

اوضحت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير الدكتورة بهار محمود، الأحد (29 كانون الأول 2019)، ان التصويت على قانون الانتخابات دون اضافة الجدول الخاص بتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية لا يجوز، مبينة انها تطعن بهذا الاجراء لانه

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