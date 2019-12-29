مورينيو يشيد بالتزام إريكسن الساعي للرحيل

2019/12/29 | 13:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ‬تجنب جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، الحديث عن مستقبل صانع اللعب كريستيان إريكسن، لكنه أشاد بمستواه بعد مساهمته في التعادل 2-2 مع نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

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