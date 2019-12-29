التربية تستنكر الاعتداء على مبنى مديرية الرصافة الثانية وتطالب الاجهزة الامنية بتفعيل دورها

2019/12/29 | 13:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استنكرت وزارة التربية، الأحد، الاعتداء الذي تعرض له مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية من قبل بعض المحتجين الغاضبين واجبار الموظفين والمراجعين على مغادرة المبنى بالقوة.

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