احتجاجات قانون الجنسية تلقي بظلالها على المرافق السياحية في الهند

2019/12/29 | 13:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام هندية، اليوم الاحد، بأن احتجاجات قانون الجنسية الجديد المستمرة لغاية الان، ألقت بظلالها على قطاع السياحة في البلاد.

وقالت وسائل الاعلام ان القطاع السياحي تضرر بنسبة كبيرة بعد ان أصدرت سبع دول على الأقل تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى الهند.

وأسفرت الاحتجاجات منذ اندلاعها قبل شهر تقريبا عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

وتفيد تقديرات المسؤولين بأن حوالي 200 ألف سائح من داخل وخارج البلاد ألغوا أو أرجأوا زيارة تاج محل، الذي يعد من أكثر الأماكن جذبا للسائحين، خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال دينيش كومار، وهو مفتش يشرف على مركز للشرطة خاص بالسياح قرب تاج محل وبإمكانه الاطلاع على بيانات الزوار "تراجع عدد السياح بنسبة 60% في الشهر الجاري"، مقارنة بعددهم في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف "يتصل السياح الهنود والأجانب بغرف المراقبة لدينا للاطمئنان على الأمن.



نؤكد لهم أننا نوفر الحماية، لكن رغم ذلك يقرر الكثيرون تجنب الزيارة".

ويعود بناء ذلك الصرح الرخامي إلى القرن السابع عشر ويقع في ولاية أوتار براديش بشمال الهند والتي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى وموجات شديدة من العنف خلال أسبوعين من الاضطرابات.

ويجذب تاج محل أكثر من 6.5 مليون سائح سنويا، وتجني الدولة نحو 14 مليون دولار كل عام من رسوم دخوله.

وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وإسرائيل وسنغافورة وكندا وتايوان تحذيرات لمواطنيها تطالبهم فيها إما بعدم الزيارة أو بتوخي الحذر عند زيارة المناطق التي تشهد الاحتجاجات بالهند.

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