لن يطرح اسمه إلا بعد حرق الاوراق الحالية ..

2019/12/29 | 13:53 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

كشفت وسائل اعلام محلية، اليوم عن مصدر سياسي، أن تداول اسم الفريق الركن المتقاعد عبد الغني الاسدي، فقط لشغل الشارع فترة معينة ولن يتم تكليفه، وان رئيس الوزراء القادم جاهز ولن يطرح اسمه الان.

واضاف إن "الاسماء التي تم تداولها خلال الايام الماضية وآخرها عبد الغني الاسدي لن تُكلف لرئ...

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