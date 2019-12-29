2019/12/29 | 13:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة، الاحد، ان إنتاج محصول الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003 ويكفي لتغطية حاجة السوق المحلية منه في كافة المحافظات، مؤكدة استمرار منع استيراده من كافة المنافذ الحدودية.وقالت الوزارة في بيان لها وتلتقه وكالة صدى ان “إنتاج محصول الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003 ويكفي لتغطية حاجة السوق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة: إنتاج محصول الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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