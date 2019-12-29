هل يعود برهم صالح الی بغداد؟

2019/12/29 | 13:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذر باحثون سياسيون من مغبة تلويح رئيس الجمهورية العراقي بالاستقالة معتبرين انها ستكون مقدمة لتدخّل خارجي يسوق البلد نحو الوصاية الاجنبية....

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