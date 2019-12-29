الشيخ علي يشن هجوماً حاداً على هادي العامري: يرفض ترشيحي لاني سأحاكمه كمجرم

2019/12/29 | 14:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شن المرشح لرئاسة مجلس الوزراء فائق الشيخ علي، اليوم الاحد، هجوماً حاداً على رئيس تحالف الفتح هادي العامري.وقال الشيخ علي في تغريدة على “تويتر”، ان “قرار العراق الآن بيد هادي العامري..فهو الذي يرفض الموافقة على ترشيح فائق الشيخ علي لرئاسة الوزراء”.واضاف “هل تعلمون لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين بأنني […]

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